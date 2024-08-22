Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста за превышение скорости

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Mash: Бедросу Киркорову грозит до 15 суток ареста за неоплаченные штрафы ГИБДД

Отцу российского поп-короля Филиппа Киркорова грозит до 15 суток тюремного заключения за неоплаченные штрафы ГИБДД, сообщает Mash .

Недавно пожилой артист трижды превысил скорость и до сих пор не оплатил 1,5 тыс. рублей штрафа.

На Бедроса Филипповича завели административное дело. Пенсионеру грозит арест или штраф в двойном размере.

Ранее стало известно, что российский эстрадный певец Лев Лещенко получил от государства лекарство стоимостью 1,8 млн рублей для борьбы с редким заболеванием. В настоящее время 82-летний Лев Валерьянович проходит второй курс терапии.