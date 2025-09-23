Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

Эррол Маск, отец известного американского предпринимателя Илона Маска, столкнулся с серьезными обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними, которые он решительно отрицает, сообщает «Царьград» со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что одной из причин отдаления Илона Маска от отца могли стать именно эти обвинения в адрес Эррола Маска. Утверждается, что заявления, подкрепленные данными из полицейских отчетов и судебных документов, затрагивают пятерых детей, как родных, так и приемных. Предполагаемые случаи насилия происходили в Южной Африке и в США, штате Калифорния.

По сведениям, полученным The New York Times, родственники Эррола Маска обращались к Илону Маску с просьбой о помощи. Первое обвинение возникло еще в 1993 году, когда падчерица Эррола Маска заявила о домогательствах. Впоследствии она утверждала, что уже во взрослом возрасте у них родился общий ребенок. По информации издания, по этим заявлениям было инициировано три полицейских расследования. Результаты двух из них уже известны, в то время как статус третьего остается неясным.

В интервью The New York Times Эррол Маск назвал все обвинения «ложными и крайне абсурдными». Он также заявил, что они являются результатом интриг со стороны некоторых членов семьи, которые пытаются «заставить детей говорить неправду», чтобы получить финансовую выгоду от Илона Маска.