Оттепель придет в Московский регион в первые дни весны, но есть нюанс

В первые дни марта в Подмосковье и столице наступит оттепель до +2 градусов, но продлится она недолго, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Действительно, будет такой всплеск тепла. Он придется как раз на первое и второе марта, когда температура в дневные часы достигнет положительных значений в + 1, + 2 градуса», — сказала Позднякова.

По ее словам, как показывают расчеты, эта волна не будет продолжительной. Первые пять дней марта закончатся погодой, характерной для этих чисел. Пока среднесуточная температура воздуха будет около минус 4-3 градусов, ждать обильного таяния снега не стоит.

Позднякова уточнила, что высота снежного покрова несколько уменьшится на фоне оттепели. Начиная с середины 26–27 февраля, погоду в регионе будет определять антициклон, который не принесет в Московский регион осадков.

