Отрицание, гнев и принятие: психолог рассказал о техниках горевания

Эксперт в области НЛП, психолог Сергей Лунюшин заявил, что горевание — это нормальный психический процесс у здорового человека. Оно, как известно, имеет несколько стадий, сообщает RuNews24.ru .

«Первая стадия — это отрицание. На этом этапе человек сталкивается с новостью о потере и испытывает шок. Его реакцией часто является сомнение, что случилось настоящая беда или что это относится к нему», — сказал психолог.

По его словам, затем человек переходит ко второй стадии — гневу, который может быть направлен на себя, других людей или обстоятельства. Человек может искать виновных и проявлять раздражение.

Затем наступает стадия торга, когда человек размышляет «что, если бы» и «если бы только». Это попытка найти альтернативный сценарий.

Наконец, после понимания неизбежности случившегося наступает глубокая депрессия, когда человек чувствует себя ненужным и безысходным. Последняя стадия — это принятие: человек понимает, что произошедшее — часть жизни, с этим нужно научиться жить дальше.

