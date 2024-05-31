Отремонтированный детский сад в Подмосковье примет воспитанников в сентябре

Детский сад «Зеленый огонек» в Хотькове откроется к новому учебному году

Детский сад «Зелёный огонёк» в Хотькове откроется к новому учебному году после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Здание детского сада было построено в 1968 году. Капитального ремонта здесь не было ни разу.

Сейчас строители закончили демонтажные работы и приступили к внутренней отделке.

«Работы проводятся в полном объёме. У нас кровля уже закрыта, утеплена, сделана стяжка. Работы по благоустройству начаты. Устройство фасада продолжается, заменены все окна», — сообщили представитель подрядной организации Сергей Кузнецов.

В план работ включат обустройство веранд и спортивной площадки, которые не были предусмотрены проектом.

«При участии главы округа решили, что это возможно. Четыре веранды, для того чтобы дети могли спрятаться от солнца и дождя, будут организованы. И спортивная площадка тоже должна появиться», — отметил депутат окружного Совета депутатов Сергей Карнаухов.

На ремонт и новое оборудование выделено более 150 миллионов рублей. Это деньги по областной программе и из бюджета округа.

Открыть свои двери после капитального ремонта детский сад должен 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.