Отпевание духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илия состоится 18 марта
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Как сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек, 18 марта пройдет отпевание духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илия, передает РИА Новости.
Как уточняется на сайте РПЦ, отпевание пройдет в Введенском ставропигиальном мужском монастыре «Оптина пустынь».
93-летний схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в монастыре «Оптина пустынь» в Калужской области ночью 15 марта.
Он был духовником Патриарха Московского и всея Руси, а также братии монастыря «Оптина пустынь».