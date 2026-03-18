«Откуда я знаю, чья она?» Папа подарил дочке ДНК-тест на день рождения

Отец приехал поздравить дочь с 17-летием, подарил цветы и ДНК-тест, рассказала в соцсети мама девушки Александра (имя изменено).

Родители разведены. Мама отметила, что очень переживала, не обиделась ли дочь на такой подарок от папы, не расстроилась ли. Но все удалось перевести в шутку.

«Я, честно говоря, была в шоке, потому что я не представляю, как это. Типа: дочь, с днем рождения, я сомневаюсь, что ты моя дочь, давай поедем сделаем тест», — поделилась Александра.

Она подчеркнула, что он не только подарил тест, но в день рождения повез дочь делать его.

По словам женщины, такой подарок — как минимум странный, а как максимум — предательство.

