Отец покойного Яниса Тиммы сомневается, что Анна Седокова прилетит на похороны

Отец покойного баскетболиста Райтис Тимма сомневается, что экс-супруга Яниса и известная певица Анна Седокова приедет на похороны в Латвию, сообщает «СтарХит» .

«Спросите у нее (Седоковой-ред.). Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все», — заявил Райтис Тимма.

Ранее тело латвийского баскетболиста доставили из Москвы в Латвию. прощание с Янисом Тиммой состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00.

Тело Яниса Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде дома в центре Москвы, где располагался хостел. Рядом с телом обнаружили смартфон, на экране была просьба позвонить Седоковой. Предположительно, Тимма покончил с собой из-за развода с экс-супругой.