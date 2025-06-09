Отец Илона Маска заявил о важности научных исследований для покорения космоса

В Москве 9–10 июня проходит «Форум будущего — 2050». Основные темы мероприятия: гонка за Марс, войны будущего и культурный код. В числе спикеров — инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск.

«Покорение космоса не заключается в ракетах, а в научных исследованиях. К примеру, в законе притяжения: если мы сможем сделать научные исследования в этой сфере, то мы сможем покорить космос. Но мы рассматриваем покорение очень дальних расстояний. Это можно сравнить с кругосветным плаванием, попробуйте провести в лодке несколько месяцев, вы поймете, о чем речь», — сказал журналистам Маск-старший.

Ранее The Washington Post сообщил, что американские космические и военные ведомства начали активный поиск альтернатив продукции SpaceX после эскалации конфликта между бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Источники издания утверждают, что в NASA и Пентагоне серьезно обеспокоены зависимостью критически важных программ от компании, чей глава находится в открытом противостоянии с президентом США.