Отдыхает в Таиланде, пока ее ищут: секс-коуч Молева должна кредиторам 30 млн руб

Известная блогерша Анжелика Молева, позиционирующая себя как сексолог и бизнес-тренер, была объявлена в розыск кредиторами из-за долга в 30 млн рублей. В то время как финансовые учреждения пытаются вернуть свои средства, девушка отдыхает на Пхукете и демонстрирует роскошный образ жизни в соцсетях, сообщает Baza .

Сама Молева из Ярославля. Ей принадлежит бренд одежды, также Молева развивает свой блог в качестве сексолога, бизнес-тренера и психолога. Еще девушка вступила в премиальное женское бизнес-сообщество и предлагает свои курсы наставничества за 300 тыс. рублей.

В реальности же оказалось, что Молева проворачивает «темки» и является должницей. В качестве руководителя ООО «Агроинвесткапитал» она взяла многомиллионные кредиты на компанию, после чего вывела средства на личные счета. Деньги были потрачены на покупку недвижимости, автомобиля, а также путешествия. После банкротства организации суд привлек Молеву к субсидиарной ответственности, так как активов ООО не хватило на закрытие долгов.

Несмотря на судебные решения, блогерша продолжает вести дорогой образ жизни. Она отдыхает на пляжах Пхукета, живет в 5-звездочном отеле и продолжает поднимать сексуальность своих подписчиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.