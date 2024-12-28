Отделы Росгвардии Подмосковья начали сотрудничать с благочинническими округами

Подписаны соглашения о сотрудничестве между отделами вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии и региональными благочинническими округами. Подписанные документы определяют сотрудничество сторон, направленное на духовное просвещение, патриотическое и духовно-нравственное воспитание военнослужащих и сотрудников Росгвардии, членов их семей, а также просветительскую работу с подшефными кадетскими классами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед подписанием документов состоялись благодарственные молебны. Главной целью соглашений является сохранение традиционных нравственных ценностей и любви к Родине, а также культуры, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан.

В завершении стороны выразили уверенность в плодотворном дальнейшем сотрудничестве в общем деле служения на благо Отечества.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.