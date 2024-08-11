«Отчаянно хотел жить»: военкор Поддубный дал первое интервью после ранения

Военкор Поддубный в первом после ранения интервью рассказал об атаке дрона

Военный корреспондент Евгений Поддубный, которого тяжело ранило при атаке дрона, дал первое интервью, в котором рассказал о нападении беспилотника.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине стреляли, помню, что отчаянно хотел жить…», — поделился он в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Евгения Попова.

Поддубный попал под удар украинцев 7 августа во время работы в курском приграничье, куда вторглись ВСУ. Сейчас он находится на лечении в столичной клинике.

Ране в СМИ попала запись видеорегистратора с машиной мужчины, который вывез раненого военкора после атаки ВСУ.