«Отчаянно хотел жить»: военкор Поддубный дал первое интервью после ранения
Военкор Поддубный в первом после ранения интервью рассказал об атаке дрона
Фото - © Telegram-канал журналиста Евгения Попова
Военный корреспондент Евгений Поддубный, которого тяжело ранило при атаке дрона, дал первое интервью, в котором рассказал о нападении беспилотника.
«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине стреляли, помню, что отчаянно хотел жить…», — поделился он в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Евгения Попова.
Поддубный попал под удар украинцев 7 августа во время работы в курском приграничье, куда вторглись ВСУ. Сейчас он находится на лечении в столичной клинике.
Ране в СМИ попала запись видеорегистратора с машиной мужчины, который вывез раненого военкора после атаки ВСУ.