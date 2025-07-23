От страхования до инвестиций: эксперт оценил навязывание банками услуг

Профессор Александр Сафонов заявил, что банки снова активизировали рекламу дополнительных услуг: программ долгосрочных сбережений, участия в паевых инвестиционных фондах и страхование жизни, не все из этих услуг стоят своих денег и по-настоящему требуются клиенту, сообщает сайт MK.Ru .

«Особенно чувствительна такая практика по отношению к лицам пенсионного возраста. Расчет вполне очевиден: граждане старших возрастов менее продвинуты в понимании того, насколько выгодны для них предложения банкиров и страховщиков. И более доверчивы к советам „профессионалов“» — отметил эксперт.

По его словам, часто договоры составлены довольно запутанно: важные для клиента условия могут прописать мелким шрифтом или слишком сложным языком.

По данным Центробанка РФ, только с января по март этого года регулятор получил почти 95 тысяч жалоб от граждан на нарушения со стороны финансовых организаций.