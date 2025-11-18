От «Мини-пиццы» до «Сыра на палке»: найдены новые небесные тела

Британский астроном Марк Томпсон совершил необычное открытие, идентифицировав шесть новых созвездий в ночном небе над Великобританией, сообщает РИА Новости .

По данным Daily Mail, все вновь обнаруженные звездные группы получили названия в честь популярных праздничных закусок: «Сосиска в тесте», «Куриный наггетс», «Кольцо из креветок», «Свинья в одеяле» (традиционная британская закуска — сосиска в беконе), «Сыр на палке» и «Мини-пицца».

По словам исследователя, такое гастрономическое наименование созвездий должно сделать астрономию более доступной и понятной для широкой публики. Томпсон надеется, что его инициатива вдохновит больше людей, особенно детей, на изучение звезд, указано в публикации.

Ранее ученые сообщили, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS пройдет на самом близком расстоянии от Земли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.