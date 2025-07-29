От ливня до жары: как в Кемерове предсказывают погоду

В Кемеровской области прогноз погоды делают при помощи специального прибора — гелиографа и наблюдениями за силой ветра: характерный для региона северный ветер диктует континентальные температурные изменения, северный указывает на похолодание, южный — на грозы, штормы, ураганы и дожди, восточный бывает очень редко, сообщает Сiбдепо .

Термометры для измерения температуры стоят на метеостанции не только на поверхности, но и под землей. Они согнуты на 135 градусов и зарыты на глубине в 5, 10, 15 и 20 сантиметров. Этот прибор ежедневно показывает, насколько прогрелась почва.

Гелиограф представляет собой стеклянный шар, который показывает, сколько времени в день светит Солнце. Работа прибора напоминает лупу, а в среднем солнце в Кемеровской области в теплое время года видно 8-9 часов, не считая аномальных ситуаций.

Ранее сообщалось о планах правительства Кемеровской области по сохранению уникального Рудничного бора: власти борются с опасными сорняками.