От интернет-контента до реальных преступлений: как формируется подростковая жестокость

В России участились случаи подростковых преступлений с жестокими подробностями. Психиатры и психологи объясняют, что стоит за такими историями — и насколько опасны документальные истории про убийства, сообщает «Секрет фирмы» .

Психиатры сказали: здоровый подросток не способен на убийство без веской причины. Часто за такими поступками скрываются тяжелые психические расстройства — например, шизофрения или острый психоз.

Если ребенка с детства не любили, не слышали, не поддерживали — он может просто не научиться сочувствовать. Так формируется психопатия: расстройство, при котором у человека нет эмпатии, стыда, вины. Другие люди перестают восприниматься как живые — лишь как объекты для управления.

Такие подростки ищут кумиров и часто находят их среди преступников. Особенно, если эмоциональный фон подпитывает любимый жанр, — например, true crime. Это документальные истории о реальных убийствах: фильмы, подкасты, YouTube-каналы. Сами по себе они не опасны. Более того — позволяют зрителю «безопасно» соприкоснуться со страхом и снизить тревожность. Но если ребенок изолирован, не умеет критически осмыслять увиденное и не обсуждает это со взрослыми — возникает риск искаженного восприятия. Особенно, если преступник романтизируется.

Психиатры подчеркнули: одни лишь подкасты или фильмы не превращают ребенка в преступника. Но если в семье отсутствует поддержка, а взрослые игнорируют явные сигналы тревоги — изоляция, агрессия, болезненная замкнутость — это может привести к плохим последствиям. Важно не оставлять ребенка один на один с тяжелыми эмоциями и не ждать, что это «само пройдет».