«Оставь жену туркам!»: Милонов недоволен «куколдоориентированной» рекламой

сегодня в 10:20

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале раскритиковал «куколдоориентированную рекламу» в России, которую назвал новым трендом. В качестве примера он привел рекламу телевидения под слоганом «Оставь жену туркам!», которую выпустила одна из российских компаний.

Законодатель уверен, что такого рода реклама является унизительной «для русских мужчин». По словам Милонова, он будет добиваться запрета «подобного креатива».

«Новый тренд — куколдоориентированная реклама. Мерзкий маркетинг, унизительный для русских мужчин», — написал парламентарий.

Ранее Виталий Милонов заявил, что необходимо полностью запретить продажу вейпов в России. Депутат отмечал, что последствия от употребления вейпов до сих пор до конца не исследованы.