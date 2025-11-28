Останки рыцаря с генетической мутацией обнаружили в Испании

В ходе археологических раскопок на территории испанского замка Сорита-де-лос-Канес обнаружены костные останки мужчины с аномальной формой черепа. По мнению биолога-антрополога Карме Риссех из университета Ровиры-и-Вирхилий, его особенность, по всей видимости, обусловлена синдромом Крузона, сообщает Сноб со ссылкой на Live Science.

Группа исследователей занималась изучением захоронений рыцарей и монахов ордена Калатравы, располагавшегося в замке в период с XIII по XV века. Раскопки проводились с 2014 по 2019 годы, а итоговые данные были опубликованы недавно в журнале Heritage. Среди найденных останков особо выделялся один экземпляр — череп аномально удлиненной и суженной формы.

Как поясняет Риссех, подобная форма черепа могла быть следствием краниосиностоза — патологического состояния, при котором происходит преждевременное закрытие черепных швов. В норме швы срастаются примерно к 20-летнему возрасту, обеспечивая необходимое пространство для роста мозга. Преждевременное закрытие приводит к деформации черепа и различным осложнениям. В эпоху Средневековья хирургическое вмешательство при подобных диагнозах не практиковалось.

Специалисты предполагают наличие у мужчины синдрома Крузона, характеризующегося изменением формы черепа, широкой посадкой глаз и проблемами со слухом, когнитивные функции при этом не страдают. Для окончательного подтверждения диагноза необходимо проведение генетического анализа.

Анализ мышечных маркеров свидетельствует о его активном образе жизни. На момент кончины ему было около 40 лет. На черепе обнаружены два следа от ножевых ранений. Также у мужчины были разбиты колени. Ученые не исключают, что рыцарь погиб в бою.

