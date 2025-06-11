Останина объяснила, почему возбуждать дела о насилии без заявления опасно

Жертв домашнего насилия в России предложили защищать возбуждением дела без их заявления о случившемся. Разработкой соответствующего законопроекта занимается первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. При этом глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что возбуждением дела без соответствующего заявления можно сломать жизнь человеку, которого, например, оклеветали, пишет ОТР .

Останина считает, что перед тем, как вносить изменения в действующее законодательство о домашнем насилии, нужно сначала дать четкое определение тому, что является домашним насилием.

«Что такое домашнее насилие — законодательством не урегулировано. Поэтому вот скажите мне, домашнее насилие — это когда есть супружеские отношения? Домашнее насилие — это когда это совершено в кругу семьи в домашних условиях? Вот что это? Кроме того, легкие повреждения (наносятся — ред.) и в случае какого-то эмоционального напряжения, которое создалось внутри семьи между мужем и женой. Иногда этот эмоциональный всплеск вырождается в то, что очень легко просто написать заявление: „А я напишу“. И вот тебе уже возбудили уголовное дело», — заявила Останина.

Народная избранница убеждена, что при создании закона о домашнем насилии не нужно опираться на опыт чужих стран и переписывать их нормативные документы, так как крайне важно учитывать менталитет местного населения и другие внутрисемейные отношения.

«Троюродный дядька, который приходится девушке родственником: то, что он подростка за ухо дернул, будет ли это считаться легким насилием? Поэтому давайте сначала определимся», — добавила Останина.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подчеркнула, что европейские нормы для России не подойдут, поэтому возбуждать дела без заявления опасно, пока нет четкого понимания внутри страны, что такое домашнее насилие. В противном случае можно сломать жизнь большому количеству людей.