Основные расходы бюджета Подмосковья пойдут на социальную сферу

Бюджетная политика Московской области на 2026–2028 годы направлена на поддержку экономического роста, укрепление социальной защиты населения, повышение качества социальных услуг и продолжение реализации ключевых инфраструктурных и стратегических инициатив. Общий объем расходов бюджета составит 1,4 трлн рублей в 2026 году, 1,6 трлн рублей — в 2027 году и 1,7 трлн рублей — в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Основные финансовые ресурсы будут направлены на реализацию государственных программ и национальных проектов. Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в рамках общего объема бюджетных расходов составят социальные государственные программы.

Бюджет государственной программы «Образование Подмосковья» на 2026 год составит 205 млрд рублей. Основные ассигнования — 188 млрд рублей — предусмотрены на содержание сети учреждений образования. На горячее питание младших школьников, оплату проезда, пособия и стипендии запланировано 9 млрд рублей.

174 миллиарда рублей будет направлено в 2026 году на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Эти ресурсы пойдут на повышение качества медицины, модернизацию инфраструктуры и внедрение новых медицинских сервисов.

В частности, 28 млрд рублей предназначены для льготного лекарственного обеспечения почти 460 тыс. жителей, а 75 млрд рублей — на медицинское страхование 4 млн человек неработающего населения. Планируется также закупить более 7,5 тыс. единиц «легкого» и 43 единицы «тяжелого» медицинского оборудования и обеспечить работу 122 медицинских учреждений, на что в проекте бюджета заложено 35 млрд руб. Отдельным направлением станет поддержка медицинских работников: 6 млрд руб. предусмотрено на компенсационные выплаты за аренду жилья для порядка 20 тыс. специалистов.

Более 2,5 млн жителей Подмосковья в 2026 году гарантированно получат все положенные им меры социальной поддержки. На эти цели в бюджете заложено 93 млрд рублей. Общий же бюджет программы «Социальная защита населения Московской области», включающий также содержание и развитие учреждений соцзащиты, капитальный ремонт объектов, достигнет 155 млрд рублей.

Создавая новую спортивную инфраструктуру, Подмосковье предоставляет жителям возможность проще и удобнее поддерживать физическую форму. В 2026 году эта работа будет продолжена: будут устроены 13 плоскостных спортивных сооружений, включая футбольные поля, хоккейные и «умные» площадки. Также предусмотрено финансирование в объеме 10 млрд рублей на обеспечение деятельности центров спортивной подготовки. Суммарный объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Спорт Подмосковья» в следующем году составит 12 млрд рублей.

В 2026 году Подмосковье направит 9 млрд рублей на программу «Культура и туризм». 4 млрд рублей пойдут на содержание 22 учреждений, в том числе десяти музеев, четырех колледжей, двух театров, филармонии и губернской библиотеки. Два миллиарда — на туризм: новые маршруты выходного дня, развитие туристических кластеров и событийные проекты. Еще два миллиарда — на обновление инфраструктуры: ремонт десяти домов культуры, создание пяти модельных библиотек, сохранение десяти объектов культурного наследия.

Программа «Строительство и капремонт социальных объектов» получит 125 млрд рублей. Будут профинансированы работы на 443 объектах, из них 237 объектов введут в эксплуатацию в 2026 году (119 — в системе образования (детсады, школы, колледжи), 39 — в здравоохранении (поликлиники, стационары, ФАПы), 35 — в спорте, 13 — в культуре и 31 — в соцобслуживании).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.