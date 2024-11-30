Основатель бренда GORDON GU: Россия обладает уникальной культурной глубиной

Гу Хайлун: у русского стиля прочная база, не нужно ей пренебрегать

Автор дизайна для отелей Four Seasons и Bulgari, а также основатель люксового бренда GORDON GU Гу Хайлун заявил, что Россия обладает уникальной культурной глубиной и дизайнерам важно использовать ее для создания выразительных элементов в русском стиле.

Накануне вечером состоялся закрытый нетворкинг в честь старта V Московской недели интерьера и дизайна. На мероприятии Хайлун рассказал, как органично интегрировать культурное наследие и традиции в современный стиль.

«Можно обратиться к таким историческим предметам, как трон императора, выставленный в Эрмитаже. Представьте, как мы можем воссоздать этот уникальный элемент мебели, используя современные материалы», — сказал Гу Хайлун.

Он подчеркнул, что это даст возможность по-новому оценить культурные артефакты, применяя актуальные методы и технологии. При этом в повседневной жизни люди нередко недооценивают роль культуры и не придают ей должного значения. Необходимо уделять больше внимания своим культурным истокам и признавать их важность.

Дизайнер выразил выразил оптимизм по поводу будущих перспектив совместной работы и обмена опытом между культурами Китая и России. По его словам, у русского стиля прочная база, поэтому не нужно ей пренебрегать. Это позволит российским дизайнерам продолжать создавать интересные новинки.

Гу Хайлун добавил, что развитие российских достижений при добавлении китайского дизайна может привести к интересным и оригинальным результатам.

V Московская неделя интерьера и дизайна проходит в столице с 29 ноября по 2 декабря в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ. В рамках выставки посетители могут посетить мастер-классы, экскурсии, выступления экспертов, а также посмотреть на арт-объекты и получить консультации от дизайнеров.

В рамках спецраздела «Скидка дня» ежедневно предлагаются товары от брендов и партнеров по специальным ценам. В текущем году в выставке принимают участие более 1,1 тыс. производителей, в том числе 45 зарубежных компаний.