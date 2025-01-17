Осмотр места крещенских купаний проведен в Мытищах

Совсем скоро православные христиане будут отмечать Крещение Господне. С этим церковным праздником неразрывно связана традиция окунания в освященную воду, сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

Осмотр места проведения купаний у Троицкого храма в селе Троицкое провел заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев. Он подчеркнул, что данная площадка пользуется популярностью во время Крещенских купаний. В этом году она будет особенно востребована, поскольку погодные условия не позволяют делать иордани.

«Ожидается не менее двух тысяч человек, приедут не только жители Мытищ, но и из Москвы, и со всего Подмосковья, — отметил Павел Юрьевич. — Купели будут оборудованы, также здесь организуют места, где можно согреться и выпить чаю».

Протоиерей Троицкого храма Владимир Шаров отметил, что подобная традиция служит для укрепления православных духом и телом. Однако к ней нужно подходить осознанно, если существуют ограничения по здоровью, то рисковать не стоит.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.