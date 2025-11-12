сегодня в 08:48

Осколок падавшего над Московским регионом метеорита можно будет купить

Обломок метеорита, падение которого видели жители Москвы и Подмосковья, обнаружили и решили продать. Фрагмент небесного типа пробил крышу частного дома женщины из Окуловки в Новгородской области, сообщает Baza .

Масса осколка составила 400 г. Женщина отправила 20% находки на исследования. Остальную часть метеорита она будет продавать.

Согласно предварительным исследованиям, небесное тело относится к обыкновенным хондритам. Это один из самых распространенных видов метеоритов.

По словам ученых, осколки приземлились только в Новгородской области. Чем западнее точка в регионе, тем больше обломки.

При входе в атмосферу диаметр метеора был примерно 1 м, а вес составлял около 2 т. Но до поверхности добрались максимум 90 кг небесного тела. Масса наибольших объектов составляет не более 15 кг.

Ночью 27 октября жители Московского региона заметили в небе некое космическое тело, которое визуально напоминало метеорит. Объект летел на большой скорости и светился зеленым цветом.

