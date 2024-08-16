Осень на подходе: дожди вернутся в Москву уже на следующей неделе
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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что москвичей вновь ожидает дождливая погода. Осадки придут в столицу 21 августа, сообщает NEWS.ru.
В начале следующей недели Москва окажется в теплом секторе, что приведет к значительному повышению температуры. По словам синоптика, 19 и 20 августа температура воздуха поднимется до 25–27 градусов, а направление ветра изменится с северного и северо-западного на западное.
«Вероятность дождей при этом будет минимальной, осадки, скорее всего, накроют Москву в среду, 21 августа», — полагает Шувалов.
Метеоролог также отметил, что на грядущих выходных температура, несмотря на облачную погоду, немного повысится. Воздух прогреется до 23-25 градусов.
В пятницу днем в Московской области ожидается температура в диапазоне от 23 до 25 градусов тепла, ночью — от 10 до 12 градусов. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Порывы ветра пойдут с северо-запада со скоростью от 6 до 11 м/с.