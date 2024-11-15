По словам депутата, защитники Отечества в России всегда были уважаемыми людьми, а сейчас, в период проведения специальной военной операции, престиж военной службы вырос многократно.

«Военнослужащие по контракту имеют право на социальные гарантии: материальную поддержку, медицинское обслуживание, кредитные каникулы, сохранение рабочего места, академический отпуск, приобретение жилья по военной ипотеке. Семья бойца также может рассчитывать на ряд льгот», — сказал Орлов.

Парламентарий отметил, что особый вид поддержки военнослужащих — это социальные льготы, которые затрагивают сферы ЖКХ, образования, медицины и транспортного обслуживания.

«За последние два года приняты, в том числе Московской областной Думой, несколько десятков законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни и быта участникам СВО и их семьям. В этом нам помогает налаженная прямая связь с семьями военнослужащих», — прокомментировал Александр Орлов.

Он добавил, что в подмосковной Балашихе пункт отбора на службу по контракту пользуется заслуженной популярностью среди контрактников.

«Его работа является максимально удобной для кандидатов. Здесь добровольцев грамотно обучают — им рассказывают обо всём опытные инструкторы, которые учат военному делу. Создание такого центра сделало процесс оформления на службу по контракту комфортным и простым. Раньше добровольцы должны были обратиться в военкоматы по месту жительства, затем пройти медицинское обследование и собрать множество других документов. Теперь весь этот процесс доброволец проходит прямо в пункте отбора на военную службу по контракту», — сказал в заключении Орлов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.