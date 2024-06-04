Организации Подмосковья приглашают на конкурс практик трудоустройства молодежи

17 июня стартует Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2024 года, проводимый Минтрудом России среди организаций, осуществляющих трудоустройство молодежи в различных сферах экономики на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба организаторов.

Цель конкурса — выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.

Задачи: анализ практик и совершенствование нормативной-правовой базы в области трудоустройства молодежи; размещение отобранных практик на интернет-ресурсе Минтруда России; обмен существующим опытом и тиражирование практик трудоустройства молодежи на федеральном, региональном, муниципальном уровне.

В 2024 году к участию приглашаются: коммерческие организации; индивидуальные предприниматели; некоммерческие организации; образовательные организации; государственные и муниципальные учреждения; государственные корпорации; органы местного самоуправления; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; федеральные органы исполнительной власти.

Работодатели посоревнуются за победу в 7 номинациях: «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона»; «Партнерство в развитии профессиональных компетенций»; «Профориентационная деятельность, адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста»; «Трудоустройство особых категорий молодежи»; «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей (оборонно-промышленная, сельскохозяйственная и другие сферы)»; «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и молодежи на предприятия приоритетных отраслей»; «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества».

Участники будут разделены по штатной численности организации: до 100 человек; от 101 до 500 человек; от 501 до 1 000 человек; от 1 001 и более человек.

Победителями определяются участники по штатной численности организации в каждой номинации.

Конкурс проводится в четыре этапа. Этап 1: подача заявок на участие в конкурсе (с 17 июня по 16 августа 2024 г. на сайте Минтруда России); этап 2: оценка практик экспертным советом (с 1 сентября по 19 октября 2024 г.); этап 3: финальный этап (с 4 по 5 декабря 2024 г.); этап 4: подведение итогов и церемония закрытия конкурса (6 декабря 2024 г.).

В 2023 году работодатели из 72 регионов подали 745 заявок, а победили 84 организации.

Информация о реализации этапов конкурса будет размешена на странице сайта Минтруда России. Лучшие практики будут опубликованы на сайте ведомства.

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