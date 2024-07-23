Организации Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Открыто для всех»

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках национальной социальной инициативы с марта 2022 года реализует инклюзивный проект «Открыто для всех», направленный на вовлечение бизнеса в создание доступной среды, услуг и сервисов для людей с инвалидностью ограниченными возможностями здоровья, поиск и тиражирование новых технологий в инклюзии, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В конкурсе могут принять участие организации крупного, малого и среднего бизнеса, государственные учреждения, некоммерческие организации, реализующие проекты в интересах людей с инвалидностью и детей-инвалидов.

В 2024 году до 30 сентября проводится прием заявок на Всероссийский отбор инклюзивных практик на платформе «Смартека». Получить более подробную информацию можно, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.