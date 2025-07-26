Организатор убийства криминального авторитета скрывается в Турции

Компетентные органы Турции продолжают оставлять без ответа запросы России о выдаче Ильи Симонии, заочно приговоренного Мосгорсудом к 21 году колонии строгого режима за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает РИА Новости .

Как следует из судебных документов, Симония находится на территории Турции с 11 января 2020 года, однако все попытки российской стороны добиться его экстрадиции остаются безрезультатными.

«Национальное центральное бюро Интерпола МВД России подтверждает нахождение обвиняемого в особо тяжком преступлении на территории Турции, однако все наши запросы остаются без ответа», — говорится в официальных документах. Приговор Симонии, признанному виновным в организации убийства из корыстных побуждений, вступил в законную силу в конце марта после подтверждения Первым апелляционным судом.

По версии следствия, в апреле 2009 года Симония организовал тщательно спланированное убийство Иванькова с целью передела сфер влияния в преступном мире. Для этого была собрана группа из пяти человек, которая провела слежку, приобрела снайперскую винтовку Драгунова и автомобиль для совершения преступления. Роковой выстрел в Япончика был сделан 28 июля 2009 года, когда криминальный авторитет выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. От полученных ранений Иваньков скончался 9 октября в больнице.

Из всех участников преступления только Каха Газзаев полностью признал вину и был приговорен к 14 годам колонии. Джамбула Джанашия и Муртази Шадания получили 15 и 16 лет соответственно. Астамур Бутба и Нугзар Папава, как и сам Симония, находятся в международном розыске. При этом турецкие власти, несмотря на действующий ордер Интерпола, уже более четырех лет не реагируют на запросы российской стороны о выдаче организатора убийства.