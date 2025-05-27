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Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгерских семей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны усилит меры борьбы с украинскими кибермошенниками в связи с кражей денег у венгерских семей, сообщает РИА Новости .

По его словам, в последнее время выросло число случаев банковского мошенничества и хакерских атак, включая кибермошенничество украинского происхождения.

Орбан отметил, что мошенникам удалось нанести венгерским семьям ущерб в размере 8 млрд форинтов (22,5 млн долларов).

Он добавил, что меры противодействия планируется обсудить на заседании правительства в среду.

Ранее представители киевского режима лишились программы «Вираж ПВО», через которую они координировали атаки с помощью дронов по российским территориям. Через эту же программу Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали собственные удары по гражданским объектам, выдавая их за российские атаки.