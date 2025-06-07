«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за жары

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В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары, он будет действовать с 12 до 18 часов 8 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В городе прогнозируется сильная жара с температурой до плюс 28 — плюс 30 градусов.

Также 7 июня в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожароопасности.

Еще «желтый» уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа. кроме Ярославской и Воронежской областей («оранжевый» уровень), а также Костромской и Тульской областей (предупреждение о погоде не требуется).

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей об опасной погоде. «Оранжевый» — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.

Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре, которая будет сохраняться в мегаполисе с полудня 7 июня до вечера 10 июня.