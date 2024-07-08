Опубликованы кадры уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS из «Искандера»

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В Сети опубликовали кадры уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня производства США М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS. Ими киевский режим нанес удар по Севастополю 23 июня, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Операторы российских дронов вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая, Херсонской области. По месту замаскированных позиций «Искандер» ВС РФ нанес ракетный удар.

В результате удара военные поразили три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS и до 10 иностранных специалистов, которые обслуживали американские РСЗО.

Днем 23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, предположительно, из Николаева. ПВО сбила четыре из них, пятая подорвалась над городским пляжем в Учкуевке.

Погибли четыре человека, из них двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, были госпитализированы еще 82.