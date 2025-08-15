Опубликован «Пакет победителя» премии «Лучший промышленный дизайн России»

Победители национальной премии «Лучший промышленный дизайн России — 2025» смогут воспользоваться эксклюзивными возможностями для продвижения и получат информационную поддержку от города и партнеров конкурса. Об этом сообщила генеральный директор АНО «Моспром» Ольга Старикова.

Прием заявок на участие открыт на официальном сайте премии до 3 сентября.

«Сегодня, когда потребительский рынок насыщен разнообразными товарами, промышленный дизайн становится конкурентным преимуществом. Это эффективный инструмент, который позволяет компаниям-производителям выпускать удобную и узнаваемую продукцию. В этом году национальная премия „Лучший промышленный дизайн России“ вновь станет платформой для презентации инновационных решений. Победа в Национальной премии — это не только признание, но и хороший старт для качественного развития в индустрии. Обладатели звания победителя конкурса 2025 года получат доступ к уникальной программе продвижения и развития», — отметила Старикова.

Она уточнила, что победа в премии — это не просто признание, но и отличный старт для роста в отрасли. Победители этого года получат доступ к специальной программе развития и продвижения.

Лучшие работы будут представлены на тематической фотовыставке в Москве, а лауреаты получат масштабную информационную поддержку в СМИ, включая федеральные и региональные издания, а также на ресурсах партнеров и организаторов.

Участники смогут выбрать ментора из числа членов экспертного жюри, выступить на профильных форумах и выставках, а также принять участие в лекциях и дискуссиях в рамках отраслевых мероприятий 2025–2026 годов.

В этом году заявки оцениваются в трех номинациях: «Дизайн продукт», «Дизайн прототип» и «Народный выбор». Конкурс охватывает четыре направления промышленного дизайна: предметный, коммуникационный, дизайн в моде и средовой дизайн. Кроме того, впервые будет организована образовательная программа с лекциями от ведущих экспертов индустрии.

В 2024 году премия получила статус национальной согласно постановлению правительства РФ, что подчеркивает ее значимость и авторитет в профессиональной среде. Конкурс проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.

Народное голосование пройдет с 5 по 22 сентября, а церемония награждения состоится в октябре.