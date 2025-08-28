Опубликован график приемов в подмосковном парламенте на сентябрь 2025 года
Фото - © С. В. Юдаков принимает граждан/Медиасток.рф
На сайте Мособлдумы опубликован график личного приёма граждан в приемной Думы на сентябрь 2025 года. График подписан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.
Так, в сентябре пройдёт 9 приёмов граждан — депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Личный приём ведут председатели комитетов Думы.
В соответствии с Положением, приём граждан проводится по предварительной записи по телефону: (495) 988-66-01 (ежедневно с 10.00 до 13.00).
Приёмная Московской областной Думы размещается по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).
Помимо этого, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приёмные в избирательных округах.
Информацию о приёмных можно посмотреть на страницах депутатов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.
«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.