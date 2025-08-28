Опубликован график приемов в подмосковном парламенте на сентябрь 2025 года

На сайте Мособлдумы опубликован график личного приёма граждан в приемной Думы на сентябрь 2025 года. График подписан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

Так, в сентябре пройдёт 9 приёмов граждан — депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Личный приём ведут председатели комитетов Думы.

В соответствии с Положением, приём граждан проводится по предварительной записи по телефону: (495) 988-66-01 (ежедневно с 10.00 до 13.00).

Приёмная Московской областной Думы размещается по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).

Помимо этого, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приёмные в избирательных округах.

Информацию о приёмных можно посмотреть на страницах депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.



«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.