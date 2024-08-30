Опубликован график приемов в Мособлдуме на сентябрь 2024 года

На сайте Мособлдумы опубликован график личного приема граждан в приемной парламента на сентябрь 2024 года. График подписан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Так, в сентябре пройдет 8 приемов граждан — депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Личный прием ведут председатели комитетов Думы.

В соответствии с Положением, прим граждан проводится по предварительной записи по телефону: 8(495) 988-66-01 (ежедневно с 10.00 до 13.00).

Приемная Мособлдумы размещается по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).

Помимо этого, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приемные в избирательных округах. Информацию о приемных можно посмотреть на страницах депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.