Оптоволокно как датчик: новые технологии для «умного» офиса и города

МТС впервые в телеком-отрасли России приступила к исследованиям и разработке технологии оптоволоконной сенсорики, которая будет внедряться в решениях «умного» офиса и города: в климатических, противопожарных, охранных системах, в мониторинге утечек трубопроводов, дорожной обстановки, состояния строительных конструкций и механизмов. По результатам первых «пилотов», применение этой технологии позволило на треть сократить расходы на оборудование и монтаж по сравнению с традиционными решениями. Об этом говорится в сообщении компании.

В новой технологии обычный оптический кабель на всем протяжении используется как датчик. Специальный прибор посылает в оптоволокно импульсы света. Температура, вибрация, звук, натяжение меняет в волокне характеристики света, который возвращается обратно в прибор и анализируется с помощью цифровых алгоритмов и ИИ. МТС отмечает, что технология имеет преимущества — дешевый оптоволоконный кабель заменяет различные датчики, ему не нужно электропитание, он компактен и прост в монтаже, не подвержен помехам и устойчив к высоким температурам.

В сообщении говорится, что МГТС, дочерняя компания МТС, создала в 2024 году RnD-подразделение, которое ведет прикладные исследования и разрабатывает коммерческие решения в сфере оптоволоконной сенсорики. Исследовательская команда реализовала в Москве пилотные проекты по удаленному мониторингу дорожной обстановки с помощью подземной кабельной канализации и создала системы управления климатическими установками в центральном офисе МГТС и гостинице Cosmos Arbat Selection.

«Использование оптоволоконной сенсорики позволяет ощутимо экономить при создании различных решений и в целом повысить их надежность. С учетом перспектив технологии, сегодня мы работаем над созданием оптоволоконных сенсорных систем для жилых комплексов, бизнес-центров, дата-центров, мониторинга дорожного движения. Уверен, что в будущем наша компания сможет предложить перспективные разработки в этой сфере для городской среды, ЖКХ, промышленности, транспорта», — сказал директор по инновациям и разработке МГТС Евгений Лукьянчук.