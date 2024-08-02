Опрос: более половины украинцев выступают за переговоры с Россией

Данные опроса показывают, что около 60% украинцев считают, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

Людей опрашивал Киевский международный институт социологии (КМИС). Специалисты учреждения поговорили с респондентами с 8 по 25 мая по телефону. В опросе приняли участие 2508 человек.

57% считают, что Украина должна начать переговоры с РФ, чтобы попытаться достичь мира. Такие показатели похожи на результаты мая 2022 года, когда 59% украинцев высказывали такое желание.

Согласно проведенному исследованию, 38% респондентов считают, что Украина не должна вести переговоры с российской стороной.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал, что необходимо скорее завершить конфликт с РФ. Он высказал надежду, что вторая конференция по данному вопросу состоится в 2024 году и проложит путь к прекращению боев.