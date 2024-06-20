Определены состав и порядок формирования ОП в муниципалитетах Подмосковья

В Мособлдуме в целом приняли закон, определяющий состав и порядок формирования Общественных палат в муниципалитетах региона, передает корреспондент РИАМО.

«Московская область стала первым регионом, где принят такой закон. Этот документ — результат нашего плодотворного сотрудничества с Общественной палатой Московской области, которую ранее мы наделили правом законодательной инициативы», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он поблагодарил председателя Общественной палаты Подмосковья Анатолия Торкунова за совместную работу и отметил, что закон станет еще одним стимулом для развития гражданского общества, о важности этого неоднократно говорил и президент страны Владимир Путин.

«Общественные палаты муниципалитетов необходимы для активного вовлечения граждан в процесс управления и принятия решений на местном уровне. Появление таких органов будет способствовать повышению прозрачности и эффективности работы муниципалитетов, а также укрепит диалог между властью и жителями», — добавил Брынцалов.

Установлено, что треть состава Общественной палаты будет формироваться и утверждаться Общественной палатой Московской области из списка кандидатов. Еще треть сформирует глава муниципального образования из списка кандидатов и утвердит совет депутатов. Все утвержденные члены будут определять состав остальной трети.

Количественный состав Общественной палаты не может быть меньше 15 человек и превышать 45 человек.

Закон также устанавливает полномочия Общественных палат муниципальных образований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.