Определены полуфиналисты Всероссийского конкурса гражданских инициатив

По итогам народного голосования отобрали по 30 проектов в номинациях «Лучшая федеральная инициатива» и «Лучшая региональная инициатива» и 304 — в номинации «Лучшая местная инициатива». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Полуфиналистов ждет следующий этап — подача заявок на конкурс Фонда президентских грантов, который продлится с 3 февраля по 17 марта. Центральный совет сторонников «Единой России» организует персональное сопровождение оформления заявок экспертами.

«Конкурс стал площадкой, где открываются новые возможности для творческих и социальных инициатив, которые помогают развивать наши регионы и улучшают жизнь граждан. Проекты очень разные: от поддержки участников СВО и членов их семей до развития школьного биатлона и обучения для молодых родителей. Победителей определим в июне, они получат всестороннюю поддержку партии по воплощению их идей в жизнь», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Полуфиналистов отбирали по итогам голосования на сайте конкурса. Участие в нем приняли более 300 тысяч человек.

Активнее всего голосовали жители Республики Дагестан, Брянской и Московской областей.

«Наш конкурс — это своего рода программа ускоренного развития инициатив. Общаясь с разными НКО, мы видим, какая помощь им необходима: финансовые ресурсы, поддержка при подаче заявки и формировании отчетности за реализованный грант, помещения, медиапродвижение, административная поддержка, обучение. Самое главное — конкурс дает возможность найти единомышленников по всей стране, которых объединяет желание сделать нашу страну сильнее и комфортнее», — сказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Всего на конкурс подали более 2300 заявок. Победителей в июне определит оргкомитет, в который входят представители от каждого региона.

В свою очередь из Московской области на конкурс было подано 123 заявки — это самое большое число проектов среди других регионов. Свыше 11 тысяч жителей уже отдали свои голоса за понравившиеся проекты.

«В Подмосковье 5 проектов вышли в полуфинал в номинации „Лучшая местная инициатива“. Это проект „Сила семьи“ из Одинцово, праздничный марафон, посвященный Дню матери из Подольска, социально-экологическая инициатива „Живая река — река памяти“ и проект „Волонтеры могут все“ из Наро-Фоминска, а также проект „История единой Родины“ из Ступино. Также один подмосковный проект стал полуфиналистом регионального уровня — это кинологический клуб „Х легион“ из Долгопрудного», — сообщила председатель Совета сторонников Московской области Елена Андреева.

Список полуфиналистов доступен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.