Оправдавшего теракт против генерала Кириллова приговорили к 8 годам тюрьмы

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину России Евгению Шульге. Его признали виновным в оправдании теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова, сообщает ТАСС .

Мужчину 1989 года рождения также признали виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Шульгу приговорили к 8 годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

ЦОС ФСБ РФ опубликовал видео задержания Шульги. Силовики беспрепятственно вошли в квартиру в Костроме, где мужчина мирно спал на диване. На суде он спокойно выслушал свой приговор.

По данным следствия, Шульга размещал в Telegram сообщения, оправдывающие теракты, и призывал к их осуществлению в отношении сотрудников Минобороны и ФСИН. Подобные материалы он выкладывал и о гибели Кириллова, а также об ударах БПЛА по России, которые унесли жизни мирных жителей.

