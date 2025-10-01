Оплачивал отпуск и купил квартиру: эскортница развела топ-менеджера в Москве на 50 млн

Топ-менеджер крупной столичной компании познакомился на работе с девушкой и вскоре у них начался роман, из-за которого мужчина потерял 50 млн рублей, сообщает Baza .

Девушка ему рассказала, что замужем и у нее есть дочка, но муж не уделяет внимания, а денег у них нет. Тогда влюбленный начал давать ей сотни тысяч рублей, оплачивать дорогие поездки в отпуск с дочкой.

Вскоре мужчина сделал девушке предложение, и она ответила согласием, но под разными предлогами откладывала свой развод. А мужчина купил для нее автомобиль и квартиру в престижном районе столицы, где планировал совместное проживание.

Когда девушка переехала, то снова не спешила подавать на развод и создавать новую семью. Также вскоре она заявила возлюбленному, что с ним некомфортно, заблокировала его и перестала пускать в квартиру.

Вскоре мужчина выяснил причина поведения коллеги. В Сети нашли ее анкету на сайте эскорт-услуг. 10 лет назад девушка приехала в Москву из Майкопа, чтобы устраивать свою жизнь за счет богатых мужчин.

Поняв, что его обманули, топ-менеджер подал заявление в полицию, которая организовала проверку. Эскортнице может грозить уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Она может сесть в тюрьму сроком до 10 лет.

Также девушка числится преподавателем в IT-колледже Hub и креативным директором в стройкомпании «Союздонстрой». Обманутый мужчина думает, что эскортница еще ищет новый способ разбогатеть.

