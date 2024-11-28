Оперная певица исполнила арию о любви к кофе на столичной автозаправке

На одной из заправочных станций на западе Москвы девушка заказала капучино и начала петь оперную арию, посвященную любви к кофе.

Этот момент попал на видео, которое быстро стало вирусным.

Девушка оказалась профессиональной оперной певицей, а в исполняемом произведении знатоки классики опознали «Кофейную кантату» Иоганна Себастьяна Баха. Она была написана по заказу кофейного дома в Лейпциге и впервые исполнена в 1734 году.

По сюжету произведения отец запрещает своей дочери пить кофе, но она непреклонна. В главной арии героиня описывает его замечательный вкус. Это именно тот фрагмент, который слышно на видео: «Ах, как вкус кофейный сладок! Он милей тьмы поцелуев, мягче всех мускатных вин».

В кафе сети АЗС «Газпромнефть» кофе готовится из зерна высшего сорта и имеет яркий узнаваемый вкус. До конца года на заправках сети действует акция «Будьте в бонусе»: при каждой заправке от 30 литров в течение календарного месяца владельцы карт лояльности «Нам по пути» вдобавок к базовым получают акционные бонусы, а заказ кофе с собой удваивает эти начисления.