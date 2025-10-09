Операторы системы-112 Подмосковья приняли около 690 тыс вызовов в сентябре

В сентябре операторами Системы-112 Московской области принято и обработано более 689 тысяч вызовов от жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

По сравнению с августом (также около 689 тысяч обращений) общий показатель остается стабильным.

Наиболее часто жители области обращались за помощью в службу скорой медицинской помощи — зарегистрировано 224 тысячи вызовов, что на 7% меньше, чем в августе (241 тысяча).

Количество обращений в службу пожарной охраны также снизилось — 11 тысяч в сентябре против 12 тысяч месяцем ранее.

В полицию и ГИБДД поступило 92 тысячи вызовов, что на 15% меньше, чем в августе (108 тысяч).

Положительная динамика отмечается и по количеству хулиганских обращений. В сентябре их зарегистрировано 9 тысяч, тогда как в августе — 13 тысяч. Снижение составило почти 30%.

Бороться с хулиганскими звонками помогает автоинформатор Системы-112, который автоматически оповещает заявителя об ответственности за ложные вызовы.

Если оператор квалифицирует обращение как хулиганское, система совершает автодозвон на номер заявителя и включает автоответчик, разъясняющий административную и уголовную ответственность за заведомо ложное обращение в экстренные службы.

При повторных вызовах информация о нарушителе направляется в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.