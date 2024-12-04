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Операторы ЕДДС в Щелкове приняли более 4,6 тыс звонков по системе-112 за неделю

За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе-112 было принято 4 607 звонков. Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 29 выездов для оказания помощи людям, находящимся в сложной ситуации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В службу скорой медицинской помощи передано — 1 440 вызовов, полицию — 494, противопожарную службу — 54, аварийную службу газа — 172. Также поступило 676 справочно-информационных вызовов и 64 хулиганских.

Из них: аварийное вскрытие дверей — 3; помощь в тушении пожара, вскрытие перекрытий — 1, ДТП столкновение 4-х автомобилей — 1, обеспечение безопасности и проведение эвакуации при поступлении ложного сигнала о минировании — 15, помощь 03 — транспортировка больного — 1, спасание на воде — 1.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе-112 работает круглосуточно.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.