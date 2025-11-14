Операторов связи могут обязать отключать услуги по требованию ФСБ

В Госдуму внесли законопроект, по которому операторов обяжут отключать связь по запросу ФСБ при угрозах безопасности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Данные изменения предлагается внести в федеральный закон «О связи».

«Также приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности», — сказано в документе.

Еще в закон добавят слова о том, что оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов ФСБ.

Документы внесены в базу Госдумы в пятницу правительством РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.