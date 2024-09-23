Опасный троянский вирус нашли в модифицированном приложении WhatsApp

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«Лаборатория Касперского» нашла троян Necro в приложении WhatsApp для Android

«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносный троянский вирус Necro в приложении WhatsApp, который скачивали из магазина приложений Google Play и неофициальных площадок, сообщает РБК .

Эксперты рассказали, что речь идет о загрузчике для операционной системы Android, который запускает на устройстве вредоносные компоненты. Атаки трояна Necro зафиксировали в России, Вьетнаме, Бразилии, Мексике и Эквадоре.

По словам специалистов «Лаборатории Касперского», вирус способен загружать рекламные модули, открывать произвольные ссылки на WebView и писать там JavaScript-код, а также скачивать посторонние приложения, файлы, оформлять платные подписки, посещать запрещенные интернет-ресурсы.

Вирус обнаружили в модифицированном WhatsApp, приложении Spotify Plus, модификационных играх Minecraft, Car Parking Multiplayer, Stumble Guys. Эксперты нашли троян в приложении для обработки снимков Wuta Camera и браузере Max Browser.

«Google удалила вредоносный код из Wuta Camera, а Max Browser — из магазина. Но в сторонних приложениях все еще можно столкнуться с Necro», — уточнили в «Лаборатории Касперского».

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности рассказали, какие существуют критерии безопасности браузера. Специалисты добавили, что даже популярные браузеры несут в себе потенциальные риски.