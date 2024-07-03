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Опасный сосед: большую змею заметили в окне дома в Москве

Очевидцы заметили в столице огромную змею. Рептилия внушительных размеров свисала из окна жилого дома, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

На фотографиях видно, как змея лазит по подоконнику и даже опасно свисает из окна. Хозяин рептилии в кадре не появился.

Многие комментаторы пришли в ужас от увиденного. Некоторые признались, что не понимают людей, которые заводят дома таких питомцев. Другие отметили, что любят змей, но хозяину стоит держать окна закрытыми.

Ранее посетители Битцевского парка в Москве обнаружили странного гостя, висящего на дереве, — им оказался питон. Змею приехали снимать спасатели.