Опасные фломастеры: новосибирцев предупредили о токсичной канцелярии

Перед началом учебного года родителей школьников просят обращать внимание на качество принадлежностей для предстоящей учебы. Министерство образования Новосибирской области перед 1 сентября опубликовало сообщение о возможной токсичности канцелярских товаров, пишет «Царьград» .

Как указали в ведомстве, краски, фломастеры, пластилин и другие школьные принадлежности содержат множество красителей и растворителей, пластификаторы и полимерные материалы. Все они могут оказаться опасны для здоровья ребенка.

Также токсичными бывают карандаши очень ярких цветов: в пигментах содержатся соли тяжелых металлов. Среди признаков опасных карандашей — характерный запах и покрытие. Частицы лака могут попасть на слизистую человека.

Выбирая ластик, лучше остановиться на неярком предмете из каучука без запаха. Он не должен ничем пахнуть. Покупая фломастеры, стоит обратить внимание на их срок годности: этот товар довольно быстро портится.