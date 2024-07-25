Опасные бактерии обнаружили в рыбном паштете в России

Роскачество обнаружило в продукции одного из брендов опасные для здоровья бактерии. Речь идет о рыбном паштете «Путина», пишет ТАСС со ссылкой на итоги исследования.

Всего специалисты проверили 16 торговых марок российских рыбных паштетов.

В частности, в риетах «Путина» были найдены бактерии Bacillus cereus. Они могут вызывать симптомы пищевого отравления у людей со слабым иммунитетом. В паштете в торговой сети «Лента» нашли повышенное количество микроорганизмов из-за нарушения режима пастеризации. Несоблюдение условий хранения также может привести к развитию микроорганизмов, в том числе патогенных.

В продукции девяти торговых марок обнаружены факты подмены рыбы на более дешевую. Например, ряд компаний заменил треску на более дешевый минтай, форель и кету — на горбушу.

Итоги проверки показали, что риеты из желтоперого тунца «Вкусвилл» и «365 дней» соответствуют требованиям законодательства, продукция «Санта Бремор» признана соответствующей опережающему стандарту Роскачества.