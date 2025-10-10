Опасное преследование: как отличить романтика от сталкера

Если человек игнорирует ваши отказы, следит через соцсети и пытается контролировать окружение — это уже не романтика, а потенциально опасное преследование, сообщил РИАМО адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян.

«Нужно понимать, что ключевой маркер не в отдельных действиях, а их системность, настойчивость и игнорирование явных сигналов „стоп“. К тревожным признакам, например, относятся: эскалация контроля и наблюдения, переход от случайных „лайков“ в соцсетях к тотальному мониторингу всех ваших действий, создание фейковых аккаунтов для слежки, появление в одних и тех же местах с пострадавшим „случайно“ с пугающей регулярностью», — перечислил Халеян.

Он добавил, что пунктов много и к ним также относится игнорирование границ и отказов, когда ваши четкие и недвусмысленные проявления оставить вас в покое (устные, в переписке) систематически игнорируются. Преследователь воспринимает их как «игру», «проверку» или вовсе не замечает.

«Могут наблюдаться попытки изолировать жертву, начинается давление на окружение — звонки друзьям, родственникам, коллегам с выяснением вашего местонахождения, ложными жалобами или попытками очернить вас. Неадекватная реакция на отсутствие контакта, если ваше молчание или отдаление вызывает не понимание, а вспышки гнева, обвинения в вашу сторону, шквал сообщений или, наоборот, угрожающее затишье», — рассказал адвокат.

Халеян уточнил, что важный триггер — появление прямых или завуалированных угроз. Это уже крайняя стадия, но ей часто предшествуют «испытательные» высказывания: «Не заставляй меня делать что-то с собой/с тобой», «Я не знаю, на что способен, если ты не вернешься».

«Когда эти признаки выстраиваются в систему, это уже не „несчастная любовь“, а целенаправленная деятельность, направленная на подавление воли другого человека», — резюмировал специалист.

Ранее 25-летний парень в Москве на протяжении года преследовал бывшую возлюбленную. Ему удалось даже проникнуть на территорию учебного заведения в Госпитальном переулке, но там сталкера ждала встреча с правоохранителями.

