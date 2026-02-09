ООО «Трассдорконтроль» внесут в реестр недобросовестных подрядчиков Подмосковья

Московское областное УФАС России решило включить ООО «Трассдорконтроль» в реестр недобросовестных подрядных организаций после расторжения договора с Фондом капитального ремонта из-за нарушений условий контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело материалы, предоставленные фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, в отношении ООО «Трассдорконтроль».

Фонд заключил с компанией договор на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе. Однако подрядчик нарушил условия исполнения контракта, что подтвердили документы, представленные Фондом.

В связи с этим договор был расторгнут в одностороннем порядке. Комиссия УФАС установила, что ООО «Трассдорконтроль» ненадлежащим образом исполнило свои обязательства.

По итогам рассмотрения дела антимонопольное ведомство приняло решение включить сведения о компании в реестр недобросовестных подрядных организаций Московской области.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.